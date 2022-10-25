Пьяная женщина разбила несколько колонн из гипса в петербургском отеле

Молодая женщина устроила погром в отеле на Университетской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бойцам Росгвардии пришлось утихомиривать буйную гостью отеля на Университетской набережной. Женщина поругалась с администрацией гостиницы и разбушевалась как настоящий берсерк, начав крушить обстановку.

- 24 октября, в 02:50, в ходе конфликта с администрацией гостиницы посетительница разбила несколько декоративных колонн из гипса. Выравнивать пульс ее отвезли в 16 отдел полиции, - сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

Задержанной оказалась 31-летняя девушка. Неизвестно, что вызвало ее гнев, но его явно усилил принятый «на грудь» алкоголь. В момент приезда наряда вневедомственной охраны мадам (или мадмуазель) была пьяна.

Теперь ей предстоит пройти через оформление протокола в полиции, а потом разбираться с администрацией отеля о возмещении ущерба. Решение о возбуждении уголовного дела на настоящий момент не принималось.