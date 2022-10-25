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Происшествия25 октября 2022 10:50

Полиция задержала мошенника при краже денег у пенсионерки в Петербурге

Бдительная женщина позвонила в полицию и сообщила, что у нее выманивают деньги
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудниками полиции Фрунзенского района задержан мужчина, обманувший пенсионерку

Сотрудниками полиции Фрунзенского района задержан мужчина, обманувший пенсионерку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции с поличным задержали мошенника, пытавшегося украсть деньги у пенсионерки. Однако "жертва" попалась мошеннику смекалистая. Женщина сразу же позвонила в полицию и сообщила, что ее пытаются обокрасть с помощью обмана. Об этом 25 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Фрунзенского района обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился ее внуком, и сообщил что попал в ДТП и для решения вопроса необходимы денежные средства, которые она должна передать курьеру, - рассказали в полиции.

Было решено устроить засаду на мошенника. Полицеские прибыли к квартире пенсионерки в доме 7/1 по Моравскому переулку. В момент, когда пенсионерка передавала курьеры 300 тысяч рублей, мужчину задержали.

Задержанным оказался 24-летний парень. Возбуждено уголовное дело.