Полиция задержала мошенника при краже денег у пенсионерки в Петербурге

Сотрудниками полиции Фрунзенского района задержан мужчина, обманувший пенсионерку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции с поличным задержали мошенника, пытавшегося украсть деньги у пенсионерки. Однако "жертва" попалась мошеннику смекалистая. Женщина сразу же позвонила в полицию и сообщила, что ее пытаются обокрасть с помощью обмана. Об этом 25 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Фрунзенского района обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился ее внуком, и сообщил что попал в ДТП и для решения вопроса необходимы денежные средства, которые она должна передать курьеру, - рассказали в полиции.

Было решено устроить засаду на мошенника. Полицеские прибыли к квартире пенсионерки в доме 7/1 по Моравскому переулку. В момент, когда пенсионерка передавала курьеры 300 тысяч рублей, мужчину задержали.

Задержанным оказался 24-летний парень. Возбуждено уголовное дело.