Новый высокотехнологичный корпус построят для городской больницы №15 в Петербурге

Новый высокотехнологичный корпус построят для городской больницы №15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются возвести новый высокотехнологичный корпус для городской больницы №15. Медучреждение входит в число 10 крупных стационаров города и представляет собой комплекс из амбулаторно-поликлинического звена и многопрофильного стационара. Об этом 25 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Новый корпус будет рассчитан более чем на 500 коек с современным оборудованием и новейшими технологиями, в котором планируется разместить современный травмоцентр первого уровня с отделением челюстно-лицевой хирургии, а также региональный сосудистый центр для жителей юго-запада города, - рассказали в городской администрации.

Несмотря на то, что новый корпус будет профильным, стационар продолжит работу в штатном режиме.

Для строительства нового здания собираются снести корпус отделения переливания крови, корпус челюстно-лицевой хирургии, а также справочную. Все они располагаются на Авангардной улице. Строительство планируется завершить 24 октября 2024 года.