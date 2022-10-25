Беглов посетил пункт мобилизации в Московском районе Петербурга

Александр Беглов ознакомился с мобилизационными мероприятиями в Московском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается частичная мобилизация. Во вторник, 25 октября 2022 года, губернатор города Александр Беглов посетил военкомат Московского района, чтобы узнать, как там проходят мероприятия. Об этом сообщили в Смольном.

- В военкомате организована зона ожидания для прибывающих по повесткам и для добровольцев. Ведется их электронный учет. Специалисты военкомата ведут также проверку документов воинского учета, - сообщили в городской администрации.

Все жалобы на здоровье медицинские работники фиксируют их в специальном журнале. Если понадобится, что специалисты могут затребовать медкарты мобилизованных и отправить призываемых на медосвидетельствование. В медкомиссии работают семь врачей.

При отсутствии жалоб принимается решение о призыве и человек получает повестку на отправку и направляется в пункт сбора.