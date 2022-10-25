Электроснабжение в Красногвардейском районе восстановлено

Электричество дали светофоры заработали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Электроснабжение жилых домов и прочих объектов Красногвардейского района полностью восстановлено. Утром 25 октября жители Большой Охты и Полюстрово внезапно оказались без света. Причиной стала авария на силовой подстанции. Работы по переподключению заняли около часа.

- Электроснабжение восстановлено в полном объеме, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, что вместе со светом в домах погасли и светофоры на улицах. Из-за этого на шоссе Революции и проспекте Энерегетиков начали собираться пробки. Но серьезных проблем и ДТП не отмечалось.

Сейчас движение по районным магистралям вошло в норму. Причины аварии на электроподстанции устанавливаются.