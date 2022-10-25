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Общество25 октября 2022 11:43

12 тонн соли высыпали на дороги Петербурга за ночь

Причиной стали мороз и гололед
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сильного гололеда пока удалось избежать.

Сильного гололеда пока удалось избежать.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дородные службы Петербурга вышли минувшей ночью на борьбу с гололедом. Температура в городе падала ниже ноля градусов. И хоть осадков не было, что позволило избежать образования «катка», на дороги пришлось «высыпать» 12 тонн соли.

- Для недопущения образования ледяной корки дороги, где необходимо, были обработаны превентивно солевыми растворами. Для их приготовления в минувшую ночь потрачено 12 тонн соли, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Дорожная техника всю ночь дежурила на опасных участках. Особое внимание уделили мостам, набережным, спускам и подъемам. Благодаря усилиям коммунальщиков, «дня жестянщика» удалось избежать.

Напомним, что после похолодания с заморозками синоптики вновь обещают приход циклонов с дождями и потепления до +10 градусов. Однако по ночам моет быть холодно. Самое время подумать о смене резины.