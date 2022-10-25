Беглов предложил увеличить в 2 раза штрафы за несанкционированные свалки в Петербурге

Власти Петербурга предлагают поднять штрафную планку для мусора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят увеличить штрафы за создание несанкционированных свалок. Губернатор города Александр Беглов предложил увеличить санкции в 1,5-2 раза, причем, подняв не максимальный порог, а минимальный. Об этом 25 октября 2022 года сообщает "Коммерсантъ".

- Петербургское Законодательное собрание завтра, 26 октября, рассмотрит предложение губернатора города о повышении минимального штрафа за организацию незаконных свалок, - пишет издание.

В инициативе предлагается увеличить минимальный размер штрафа для обычного гражданина до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц до 700 тысяч рублей. На данный момент минимальный порог составляет 2 тысячи и 500 тысяч рублей, соотвественно. При этом, максимальное значение штрафа останется неизменным. Для физлиц - 5 тысяч рублей, а для компаний - 1 миллион рублей.