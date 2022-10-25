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Общество25 октября 2022 12:27

Беглов предложил увеличить в 2 раза штрафы за несанкционированные свалки в Петербурге

Минимальная сумма штрафов для юрлиц вырастет до 700 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Власти Петербурга предлагают поднять штрафную планку для мусора

Власти Петербурга предлагают поднять штрафную планку для мусора

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят увеличить штрафы за создание несанкционированных свалок. Губернатор города Александр Беглов предложил увеличить санкции в 1,5-2 раза, причем, подняв не максимальный порог, а минимальный. Об этом 25 октября 2022 года сообщает "Коммерсантъ".

- Петербургское Законодательное собрание завтра, 26 октября, рассмотрит предложение губернатора города о повышении минимального штрафа за организацию незаконных свалок, - пишет издание.

В инициативе предлагается увеличить минимальный размер штрафа для обычного гражданина до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц до 700 тысяч рублей. На данный момент минимальный порог составляет 2 тысячи и 500 тысяч рублей, соотвественно. При этом, максимальное значение штрафа останется неизменным. Для физлиц - 5 тысяч рублей, а для компаний - 1 миллион рублей.