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Звезды25 октября 2022 12:35

Уголовное дело завели на звезду «Дома-2» за драку со стрельбой в центре Петербурга

Причиной инцидента стало неудачное знакомство с девушками
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Участник "Дома-2" стал фигурантом уголовного дела.

Участник "Дома-2" стал фигурантом уголовного дела.

Фото: СОЦСЕТИ

Бывший участник шоу «Дом-2» Руслан Перов стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Причиной стала драка со стрельбой на Невском проспекте, в которой махал кулаками и Перов.

- Инцидент произошел вечером 22 октября у торгового комплекса на Невском проспекте. Трое молодых людей, будучи «подшофе», предприняли неудачную попытку познакомиться с проходившими мимо девушками, - сообщает источник «КП-Петербург».

За девушек вступились их спутники. Слово за слово и завязалась драка. В ходе разборки один из драчунов, предположительно Перов, достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил.

После этого все разошлись. Заявлений в полицию не поступало. Но видео с дракой попало в соцсети. Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и установили личности троицы. Одним из них и оказался 30-летний житель Тосно Руслан Перов.

Его задержали и доставили в отделение, где он находится и поныне. «Травмат» у него изъят. По факту ЧП возбуждено уголовное производство.