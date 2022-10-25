Массовое отравление детей произошло в детском саду Невского района Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В детском саду №15 Невского района Санкт-Петербурга произошло массовое отравление. На 25 октября 2022 года в дошкольном учреждении зафиксировано семь случаев кишечной инфекции среди воспитанников. Само расследование началось еще 20 октября. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре города.

- Госпитализировано три ребенка. В стационаре остается два ребенка. Состояние удовлетворительное. По результатам лабораторным исследований у заболевших выявлен норовирус, - рассказали в ведомстве.

Обследование прошли и сотрудники детского сада. У четверых было обнаружено тоже самое заболевание.

Проверка выявила нарушения в детском саду во время уборки и дезинфекции. Также проблемы были и в пищеблоке. Нарушены требования при хранении продуктов, а также технологические процессы приготовления еды.