19-летнего парня задержали за мошенническую кражу у пенсионерки в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого парня, который мошенническим путем украл у старушки деньги. Еще 22 октября 2022 года в полицию обратилась 85-летняя жительница Колпино, ставшая жертвой мошенника. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Колпинского района поступило заявление от пенсионерки о том, что она стала жертвой обмана. Установлено, что ей позвонил неизвестный, представившийся ее внуком, сообщил, что попал в ДТП, при этом пострадал человек, и ему нужны денежные средства, чтобы не возбуждали уголовное дело, - рассказали в полиции.

В тот же день к женщине пришел курьер, которому она передала 100 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело.

24 октября подозреваемого задержали на Никольской улице в Петергофе. Им оказался 19-летний безработный парень.