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Происшествия25 октября 2022 13:17

Девять подростков пропали в Петербурге за сутки

Всем исчезнувшим от 15 до 17 лет
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Полиция ищет сбежавших из дома подростков.

Полиция ищет сбежавших из дома подростков.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девять несовершеннолетних петербуржцев пропали в городе только за одни сутки. Большая часть из подростков проблемная, дети неоднократно сбегали из дома или от опекунов. Заявления в полицию о розыске уже поданы.

- Всем подросткам от 15 до 17 лет. Некоторые из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет «Мойка 78».

Сейчас приметы и данные пропавших парней и девушек розданы всем наружным патрулям постовой службы полиции, а также экипажам ГИБДД.

Подростков ищут, но есть вероятность, что нагулявшись дети вернуться по домам самостоятельно. Подобные инциденты происходят в городе регулярно.