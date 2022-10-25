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Общество25 октября 2022 13:48

ГАТИ выдала ордер на проведение Рождественской ярмарки в Петербурге

Срок действия разрешения - с 18 ноября по 20 апреля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ГАТИ выдала разрешение на проведение ярмарки на Манежной.

ГАТИ выдала разрешение на проведение ярмарки на Манежной.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на установку оборудования и ограждений для проведения Рождественской ярмарки на Манежной площади.

- Производство работ разрешено в период с 18 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Напомним, что Смольный уже объявил конкурсы на оказание услуг по организации и проведению ярмарки на 33 миллиона рублей. Но сумма скорее всего не окончательная. Прошлые ярмарки обходились заметно дороже.

Как и последние два года, Манежную площадь украсят в стилистике сказки про Щелкунчика. А вот на проведении новогодних торжеств на Дворцовой площади решено сэкономить.