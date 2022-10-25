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Дом. Семья25 октября 2022 14:16

Малыш родился в семье саблезубых оленей мунтжаков в Ленинградском зоопарке

Видео с мальчиком опубликовали работники зоосада
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Маленький олененок роился в Ленинградском зоопарке. Фото: t.me/lenzoopark

Маленький олененок роился в Ленинградском зоопарке. Фото: t.me/lenzoopark

Очередное пополнение случилось в семье карликовых саблезубых оленей мунтжаков, живущих в Ленинградском зоопарке. За три года, что семейство в составе самца и двух самочек живет в городе на Неве, это уже третий родившийся в неволе малыш.

- В январе у Рудольфа с Кометой родилась первая дочка Эмилия, затем в июне Резвая тоже стала мамой крошечной Оливии. Сейчас мы готовы порадовать вас новым пополнением – Комета родила во второй раз, теперь уже мальчика, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Малыш появился на свет еще 1 сентября, но вышел в свет лишь сейчас. Крошечного олененка с белой опоясывающей полоской на ноге назвали Эрнестом. Теперь увидеть семейство мунтжаков можно в полном составе.