В нескольких районах Петербурга мониторят воздух на источник неприятного запаха

В разных районах Петербурга появился неприятный запах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга выясняют источник неприятного запаха, который почуяли жители нескольких районов города. Сначала помойкой воняло на южных окраинах, а потом стало доносить даже до Васильевского острова.

- Жалобы петербуржцев на дурной запах периодически появляются из разных районов, в том числе - отдельных локаций Васильевского острова, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Чем именно пахнет, пока не установлено. Некоторые горожане утверждают, что вонь идет со свалки. Интенсивность везде разная. Сейчас мониторингом качества воздуха занимается мобильная лаборатория.

Сообщить о появлении неприятного запаха можно по номеру Мобильной экологической дежурной службы Петербурга: (812) 417-59-36.