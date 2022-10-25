Видео драки с участием звезды «Дома-2» Руслана Перова в центре Петербурга попало на камеры наблюдения

Драка на Невском попала на видео камер наблюдения. Фото: Источник "КП-Петербург".

Видео драки с участием звезды телепроекта «Дом-2» Руслана Перова сняла камера наблюдения, установленная на крупном торговом центре у метро «Площадь Восстания». Потасовка произошла в минувшие выходные на Невском проспекте, где Перов и двое его приятелей попытались познакомиться с проходившими мимо девушками. Но те были со спутниками.

- Завязалась драка. В ходе потасовки был произведен выстрел в воздух из предмета похожего на пистолет, после чего участники конфликта постепенно разошлись, - сообщает источник «КП-Петербург».

Заявлений в полицию не поступало, но сообщения о драке разошлись по соцсетям. Оттуда о нем узнали стражи порядка, которые установили зачинщиков потасовки, а также стрелявшего. Им, по предварительным данным, и оказался 30-летний житель города Тосно, известный по телешоу.

Сейчас Руслан Перов задержан, у него изъят травматический пистолет «Оса». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.