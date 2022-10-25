Студенту-заочнику из Петербурга не удалось оспорить решение о мобилизации

Повестка пришла петербуржцу 22 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Красногвардейский районный суд Петербурга отказал студенту, который пытался оспорить мобилизацию. В иске парень просил признать решение мобилизационной комиссии незаконным и предоставить ему отсрочку от призыва на военную службу.

- Повестка ему пришла 22 сентября этого года. 23 сентября он явился в военкомат. Сам парень считает, что повестка составлена неверно, не соответствует специальным требованиям. При этом у него якобы нет боевого опыта, и он является студентом, получает первое высшее образование, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого, парень отметил, что его военно-учетная специальность определена неверно, а медицинская комиссия не проводилась.

Однако суд выяснил, что призывник проходил военную службу по призыву и сейчас находится в запасе с категорией годности «А». Учится он заочно, а отсрочка распространяется только на студентов очной и очно-заочной формы обучения. Поэтому суд отказал резервисту в иске.