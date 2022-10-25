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Общество25 октября 2022 15:21

Карта районов для эвакуации жителей в случае ЧС составлена в Петербурге

«Комсомолка» составила карту районов для эвакуации жителей Петербурга в случае чрезвычайной ситуации
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Карта районов для эвакуации при режиме ЧС в Петербурге.

Карта районов для эвакуации при режиме ЧС в Петербурге.

Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

«Комсомольская правда» составила карту районов (отмечены синим) для эвакуации жителей Петербурга в случае ЧС. Ранее список мест, куда в случае непредвиденных обстоятельств будут вывозить горожан, был опубликован в постановлении на сайте Смольного.

- Определить безопасными районами Санкт–Петербурга: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский,Пушкинский, Петродворцовый, - говорится в документе.

Он подразумевает эвакуацию населения в случае экстренных ситуаций «природного и техногенного характера». Каких именно, постановление не уточняет.

Но в нем говорится, что главы администраций указанных выше районов должны довести информацию до руководителей предприятий, чтобы те были готовы принимать меры в случае возникновения ЧС.