Канализационный коллектор на Петровском острове построят через два года

С помощью нового коллектора получится обеспечить стопроцентную очистку сточных вод острова. Фото: Водоканал

До конца 2024 года на Петровском острове появится канализационный коллектор. Его построит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». С помощью нового коллектора получится обеспечить стопроцентную очистку сточных вод острова и улучшить экологическую обстановку во всем Петроградском районе.

- К системе водоотведения можно будет подключить и новые городские объекты. В том числе объекты социальной инфраструктуры. После окончания подготовительных мероприятий начнется строительный процесс, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работы будут проводиться в зоне исторической постройки, рядом с объектами культурного наследия. Поэтому строительство согласовано с Комитетом по государственному контролю. Завершить реконструкцию канализационного коллектора планируется до конца 2024 года.