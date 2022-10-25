Расходы на новогоднее оформление населенных пунктов в Ленобласти будут минимизированы

Ленобласть сократит траты на новогодние украшение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение свести к минимуму траты на новогоднее украшение городов и поселков 47 региона. Директива уже направлена руководителям муниципальных образований.

- Поручением Александра Дрозденко муниципалитетам Ленобласти предписано минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что ранее власти региона отменили все массовые развлекательные мероприятия и ведомственные новогодние корпоративы. Сэкономленные средства поручено направить на поддержку семей мобилизованных и прочие неотложные нужды.

Праздничные мероприятия урезаны и в Петербурге. Под сокращения попали концерт на Дворцовой площади и другие торжества. Елку тем не менее установят.