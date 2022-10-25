Жители Красногвардейского района Петербурга собрали 5 тонн гуманитарной помощи для мобилизованных

С начала октября для мобилизованных передано более двух тысяч посылок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Красногвардейского района собрали более пяти тонн гуманитарной помощи для военнослужащих. С начала октября для мобилизованных передано более двух тысяч посылок.

- Посылки собирали в рамках акции «Посылка солдату». Вещи передавали школьники и воспитанники детских садов вместе с родителями, сотрудники учреждений, муниципальные образования и неравнодушные петербуржцы, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Пункт приема в районном Центре социальной помощи семье и детям был открыт 5 октября. Люди приносили туда средства личной гигиены, одежду, медикаменты, коробки с продуктами, а также теплые письма и рисунки.

Посылки формировали волонтеры, а школьники лично передавали их мобилизованным бойцам. Остальная собранная помощь отправлена в воинские части, где сейчас готовят резервистов.