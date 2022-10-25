Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 25 октября

Восьмибалльные пробки зафиксированы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восьмибалльные пробки зафиксированы в Петербурге вечером 25 октября. Так дорожную ситуацию оценил сервис «Яндекс.Пробки».

- Сильные заторы образовались на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на улице Некрасова, на набережной Обводного канала и набережной реки Фонтанки, на Садовой улице и Московском проспекте, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Часть Московского проспекта перекрыта. Об этом сообщила жительница города в телеграм-канале «Протестный Петербург». Возможно, это связано с международными переговорами, которые проходят сегодня в Северной столице.

- Сегодня в Петербурге проходят высокие международные переговоры по тематике энергоресурсов. Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова в аэропорту встретил Александр Дрозденко, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.