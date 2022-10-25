Косметические компании из Петербурга примут участие в выставке InSHARMexpo в Москве

Компании из Петербурга представят сырье и упаковку для производства парфюмерии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские компании представят свою продукцию на международной выставке InSHARMexpo/InterCHARM в Москве. Она пройдет в «Крокус Экспо» с 26 по 29 октября. В мероприятии примут участие более 400 косметических и парфюмерных компаний из России.

- Компании из Петербурга представят сырье и упаковку для производства косметики и парфюмерии. А петербургская компания «Альгавита» покжет водорослевую косметику Белого моря. Там же можно будет получить консультацию косметолога, - рассказали в пресс-службе выставки.

В выставке примут участие не только российские компании, но и компании из Турции, Китая, Кореи и других стран. Они продемонстрируют готовую продукцию, а также ингредиенты и комплектующие для улучшения российской косметики.