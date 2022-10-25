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Общество25 октября 2022 16:37

Косметические компании из Петербурга примут участие в выставке InSHARMexpo в Москве

Она пройдет в «Крокус Экспо» с 26 по 29 октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Компании из Петербурга представят сырье и упаковку для производства парфюмерии

Компании из Петербурга представят сырье и упаковку для производства парфюмерии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские компании представят свою продукцию на международной выставке InSHARMexpo/InterCHARM в Москве. Она пройдет в «Крокус Экспо» с 26 по 29 октября. В мероприятии примут участие более 400 косметических и парфюмерных компаний из России.

- Компании из Петербурга представят сырье и упаковку для производства косметики и парфюмерии. А петербургская компания «Альгавита» покжет водорослевую косметику Белого моря. Там же можно будет получить консультацию косметолога, - рассказали в пресс-службе выставки.

В выставке примут участие не только российские компании, но и компании из Турции, Китая, Кореи и других стран. Они продемонстрируют готовую продукцию, а также ингредиенты и комплектующие для улучшения российской косметики.