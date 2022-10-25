Ветеранам специальной военной операции помогут найти работу в Ленобласти. Фото: администрация Ленобласти

В Ленобласти ветеранам специальной военной операции (СВО), получившим инвалидность, помогают трудоустроиться. Для этого Мультицентр социальной и трудовой интеграции реализует программу переподготовки.

- Компании «ЛОЭСК» и «Газпром» стали партнерами областной программы трудоустройства, - рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

25 октября в Военно-медицинской академии провели встречу с потенциальными участниками программы. С ветеранами СВО поговорила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.

- Когда участники СВО пройдут реабилитацию, они смогут получить новую профессию и устроиться работать в энергетических компаниях Ленобласти, - добавили в пресс-службе администрации региона.