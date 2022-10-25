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Здоровье25 октября 2022 17:16

Международный форум здоровья стартовал в Петербурге

Он пройдет с 25 по 27 октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербургский международный форум здоровья стартовал в Северной столице. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Петербургский международный форум здоровья стартовал в Северной столице. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Петербургский международный форум здоровья стартовал в Северной столице 25 октября. Он проводится в КВЦ «Экспофорум». В десятом юбилейном мероприятии принимают участие разработчики медицинского оборудования, представители власти и бизнеса, а также медики и представители Всемирной организации здравоохранения.

- За здоровье людей несет ответственность не только медицина, но и промышленность, ученые, социальные службы, система образования и спорт, - сказал на открытии форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

На форуме специалисты поговорят на тему охраны здоровья в условиях вызовов, подобных пандемии. Кроме этого, обсудят новые методики. Участникам мероприятия продемонстрируют конкретные клинические примеры и проведут обучающие мастер-классы. Форум пройдет до 27 октября.