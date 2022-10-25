Предприятиям Петербурга, занимающимся технологическим перевооружением, выделят 400 млн рублей

Для получения субсидии необходимо подать заявку до 12 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге помогут предприятиям, которые проводят модернизацию производства и технологическое перевооружение. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Беглов.

- Таким предприятиям будет возмещено до половины затрат на технологическое оборудование, которое приобретено по договорам лизинга, - сообщил глава города.

Предприятиям, которые занимаются перевооружением, выдадут субсидии на 400 миллионов рублей. Таким способом планируется повысить эффективность производственно-технологических процессов.

Для получения субсидии необходимо подать заявку до 12 декабря 2022 года в электронной форме на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.