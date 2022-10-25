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Общество25 октября 2022 17:40

Предприятиям Петербурга, занимающимся технологическим перевооружением, выделят 400 млн рублей

Организациям возместят часть затрат на уплату лизинговых платежей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Для получения субсидии необходимо подать заявку до 12 декабря

Для получения субсидии необходимо подать заявку до 12 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге помогут предприятиям, которые проводят модернизацию производства и технологическое перевооружение. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Беглов.

- Таким предприятиям будет возмещено до половины затрат на технологическое оборудование, которое приобретено по договорам лизинга, - сообщил глава города.

Предприятиям, которые занимаются перевооружением, выдадут субсидии на 400 миллионов рублей. Таким способом планируется повысить эффективность производственно-технологических процессов.

Для получения субсидии необходимо подать заявку до 12 декабря 2022 года в электронной форме на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.