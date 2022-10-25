Мошенник выманил у 85-летней петербурженки 300 тысяч рублей

Прокурор направил в суд иск о возмещении женщине морального ущерба Фото: Олег ЗОЛОТО

В Московском районе Петербурга мужчина обманул пенсионерку и забрал у нее 300 тысяч рублей. 85-летняя женщина поверила, что ее племянница попала в ДТП, и хотела спасти родственницу от уголовной ответственности.

- Петербурженка не может самостоятельно защищать свои права в суде в силу возраста и состояния здоровья, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокурор направил в суд иск о возмещении женщине морального ущерба. Решение по иску будет принято вместе с решением о приговоре мошеннику, обманувшего пенсионерку.

Напомним, накануне в Петербурге задержали 19-летнего парня, который по такой же схеме выманил у пожилой женщины 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.