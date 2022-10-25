Каток в пространстве «Севкабель Порт» откроется 19 ноября

"Каток у моря" откроется 19 ноября. Фото: "Севкабель Порт"

В Петербурге 19 октября откроется первый каток. Площадь льда в «Севкабель Порту» составляет 2200 квадратных метров. Для посетителей обещают создать праздничную атмосферу с помощью музыки и гирлянд.

- Сезон болоньевых штанов и вязаных рукавичек скоро, а значит время пришло. 19 ноября открываем «Каток у Моря»! – сообщает пресс-служба «Севкабель Порта».

Посетители, которые пока не уверенно стоят на коньках, смогут воспользоваться специальными помощниками – нерпами и белыми медведям. По утрам в зоне зимнего развлечения будут проводить мастер-классы.

Возле катка обустроят фудтраки с горячей едой и горячими напитками. Там же поставят обогревающие скамейки.