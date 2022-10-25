Ветеран Великой Отечественной войны празднует 100-летний юбилей в Петербурге

Ветеран ВОВ Людмила Степанова. Фото: администрация Центрального района Петербурга

Жительница Центрального района, ветеран Великой Отечественной войны отмечает столетний юбилей. Людмила Степанова родилась в многодетной семье в Белоруссии. Войну женщина встретила в Пушкине. Оттуда переехала в Ленинград и жила на 6-ой Советской улице.

- Людмила Дмитриевна – житель блокадного Ленинграда. Она с честью прошла все испытания военного времени, трудилась на благо нашего города и страны, создавала тот фундамент, который служит нам и сегодня, - написала на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова.

Елена Федорова пожелала имениннице здоровья, счастья и благополучия. Глава администрации района планирует посетить Людмилу Степанову в ближайшее время, чтобы лично поздравить женщину.