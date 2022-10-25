Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складе в Металлострое

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпинском районе Петербурга загорелось здание складского комплекса «Металлострой» высотой 12 метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 25 октября в 20:48. В 21:15 ранг пожара был повышен до второго.

- На место выехали 15 пожарных машин и 63 спасателей. Они тушат огонь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. Дополнительно сообщается, что площадь огня составила 1000 квадратных метров. А размер самого склада составляет 50 на 200 метров. На данный момент сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара пока не известна.

Напомним, более масштабный пожар произошел в Металлострое в июле этого года. Тогда площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Огонь тушили 90 спасателей.