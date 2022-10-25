Около пожара в Металлострое работала лаборатория, которая контролировала замеры воздуха

Горит склад в Колпинском районе. Фото: скриншот из видео

Спасатели МЧС продолжают тушить пожар на складе в Металлострое. Площадь огня достигла 6000 квадратных метров. В 21:34 ранг огня был повышен до третьего. На месте происшествия работают 110 спасателей и 24 пожарные машины.

- Тушения пожара осложняется высокой горючей нагрузкой складского помещения, где возникло возгорание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. Для локализации огня используется специальная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы.

К месту выехала Передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Она контролирует замеры воздуха в районе пожара.