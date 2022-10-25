Водитель «Мерседеса» сбил пешехода в Тосненском районе Ленобласти

О состоянии пострадавшего не сообщается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тосненском районе Ленобласти водитель автомобиля сбил пешехода. ДТП произошло вечером 25 октября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Происшествие случилось в Ям-Ижоре 25 октября в 20:15. Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, - написал в паблике мужчина.

Очевидец рассказал, что человека, который переходил дорогу по правилам, сбил водитель «Мерседеса». Он поворачивал налево и, возможно, не заметил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Напомним, накануне в жестоком ДТП под Петербургом погиб мужчина. Он не справился с управлением автомобиля и опрокинулся в кювет. От удара водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.