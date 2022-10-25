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Происшествия25 октября 2022 20:48

Площадь пожара на складе в Металлострое достигла 12 тысяч квадратных метров

На месте работают 123 спасателя
Анастасия НУРАДИЛОВА
В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. Фото: скриншот из видео

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. Фото: скриншот из видео

Площадь пожара на складе под Петербургом достигла 12 тысяч квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило 25 октября в 20:48. Вспыхнуло складское помещение в Металлострое.

- Размер здания склада 100 на 240 метров, а высота 12 метров. Строительные материалы загорелись на площади 12 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. На 23:45 в тушении огня принимают участие 123 спасателя и 27 пожарных машин. О пострадавших не сообщается. Причина пожара в Колпинском районе пока не установлена.