Площадь пожара на складе в Металлострое достигла 12 тысяч квадратных метров

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. Фото: скриншот из видео

Площадь пожара на складе под Петербургом достигла 12 тысяч квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило 25 октября в 20:48. Вспыхнуло складское помещение в Металлострое.

- Размер здания склада 100 на 240 метров, а высота 12 метров. Строительные материалы загорелись на площади 12 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. На 23:45 в тушении огня принимают участие 123 спасателя и 27 пожарных машин. О пострадавших не сообщается. Причина пожара в Колпинском районе пока не установлена.