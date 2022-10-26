Водителя, сбившего ребенка насмерть, будут судить в Петербурге

Уголовное дело передано в суд
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Петербурге будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб ребенок. 33-летний водитель не заметил человека, когда выезжал с бокса автомойки самообслуживания. Он не убедился в безопасности маневра.
- ДТП произошло 17 апреля этого года на Малой Балканской улице. Ребенок получил травмы. Его госпитализировали, но спасти не удалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга 25 октября.
Прокуратора направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, накануне водитель «Мерседеса» сбил человека на пешеходном переходе в Тосненском районе. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, который проезжал мимо аварии.