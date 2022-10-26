Мокрый снег пройдет в Ленобласти в ночь на 26 октября

Мокрый снег пройдет в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Облачная погода ожидает Ленобласть 26 октября. Местами пройдет умеренный дождь, а на востоке региона ночью ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует мокрый снег и слабый гололед.

- Температура воздуха на западе Ленобласти ночью составит от 0 до +5 градусов. А на востоке – от -4 до +1 градуса. Днем на западе региона будет до 10 градусов со знаком плюс. А на востоке – от +3 до +8, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В Петербурге тоже будет облачно. И ночью, и днем ожидается небольшой дождь. Ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью – от +3 до +5 градусов. Днем будет теплее: от 7 до 9 градусов со знаком плюс, - сообщает петербургское чрезвычайное ведомство.