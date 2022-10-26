Ранг пожара на складе в Металлострое в Петербурге понижен до №2 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар разгорелся на складе в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге. Пламя охватило здание размером 100 на 240 метров и высотой в 12 метров вечером 25 октября 2022 года. К утру огонь все еще был не потушен и работы продолжались. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 20:48 часов 25 октября. Пламя очень быстро охватило здание. В пик горели строительные материалы на площади в 12 тысяч квадратных метров, - рассказали спасатели.

Из-за сильного пламени, пожару был присвоен ранг №3. Только к половине седьмого утра 26 октября ранг пожара был понижен до №2.

На данный момент продолжаются работы по проливке пожара. Уже около 10 часов с огнем борются 123 человека личного состава МЧС и 27 единиц пожарной техники.