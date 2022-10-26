Теплая погода вернется в Петербург 26 октября

Тепло и немного дождливо будет в Петербурге 26 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга не придется больше мерзнуть. 26 октября 2022 года в город вернется теплая погода. Конечно, скидывать теплые куртки не стоит, тем более, что впереди зима. Однако погода ожидается мягкой, хоть немного и дождливой. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон подрастет и на 2-3 градуса превысит средние многолетние показатели, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области от 6 до 11 градусов тепла. Ветер тоже окажется теплый, южный 3-8 метров в секунду.

Четверг также окажется в Петербурге теплым. Порой из-за облаков будет проглядывать солнце, местами пройдут дожди. Температура вновь окажется около плюс 10 градусов.