Бензол, аммиак и другие вещества обнаружили в воздухе на месте пожара на складе в Металлострое в Петербурге

Роспотребнадзор проверил воздух на месте пожара на складе в Металлострое Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар на складе в Металлострое Санкт-Петербурга горит уже второй день. В половину седьмого утра 26 октября 2022 года спасатели понизили ранг пожара до №2. На данный момент на месте работают более 100 пожарных. Также сотрудники Роспотребнадзора проверили воздух рядом с возгоранием. Об этом рассказали в ведомстве.

- В атмосферном воздухе определялось содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах. Это оксид азота, оксид углерода, хлористый водород, фтористый водород, аммиак, бензол, фенол и многие другие вещества, - сообщили в ведомстве.

Однако, как отметили специалисты, содержание веществ в воздухе на территории жилой застройки не превышает нормативы для атмосферного воздуха. Поэтому никакой опасности для здоровья местных жителей нет.