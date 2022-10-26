Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Металлострое Петербурга

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Металлострое Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга организовала проверку на месте пожара на складе в Металлострое. Возгорание случилось еще вечером 25 октября 2022 года. На утро 26 октября спасатели все еще борются с огнем.

- Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров, - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Загрязнение воздуха из-за этого также не превышает норму, поэтому не несет угрозы для жителей соседних домов.

На данный момент специалисты проводят проверку, чтобы установить причину возгорания. Будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.