Главный синоптик Петербурга пообещал теплую погоду в городе до конца октября

Тепло продержится в Петербурге до конца октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувший день в Санкт-Петербурге стал самым холодным с начала осени. В течение суток средняя температура воздуха составила всего плюс 2,5 градусов, а ночью зафиксированы первые минусовые температуры. Однако начиная с 26 октября 2022 года в Северную столицу вернется небольшое тепло и продержится до конца месяца. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- В течение предстоящих дней будет очень тепло в нашем регионе, но наиболее активный атмосферный фронт на этой неделе ожидается днем 29 октября. Он принесет с Атлантики дожди и очень теплый воздух, поэтому в Санкт-Петербурге максимальная температура приблизится к плюс 12 градусов, - сообщил специалист.

Холода придут только после прохождения циклона. Однако это наступит еще не скоро.

26 октября в Петербурге снова небольшие дожди. Температура воздуха до 8-10 градусов тепла.