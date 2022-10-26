Самый холодный день осени зафиксировали синоптики в Петербурге 25 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург пережил не только самую холодную ночь с начала осени, но и самые холодные сутки. 25 октября 2022 года температура воздуха ночью опустилась ниже нулевой отметки, трава и деревья покрылись морозным инеем. Днем отметка на термометре даже не смогла достигнуть плюс 6 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Вчера днем температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до плюс 5,9 градусов. После самой холодной ночи, день тоже стал самым холодным в октябре 2022 года, - отметил синоптик.

Так как и ночь и день оказались самыми холодными за осень, то и среднесуточная температура в городе была самая низкая в этом месяце, всего плюс 2,5 градуса.

Но есть и хорошие новости. До конца месяца сохранится влияние циклонов с западными ветрами, поэтому температуры воздуха днем ниже плюс 6 градусов не будет.