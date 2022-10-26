Половина петербуржцев поддерживают переход на сокращенную рабочую неделю

Каждый второй петербуржец поддерживает переход на сокращенную рабочую неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Половина жителей Санкт-Петербурга выступают за введение сокращенной рабочей недели, при которой рабочими будут считаться только четыре дня, а три дня выходными. Однако идея введения такой системы все реже стала обсуждаться в городе, чем во время пандемии. Об этом 26 октября 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- Бизнес не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 2 процентах компаний в городе, еще в 3 процентах она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму, - рассказала пресс-служба сервиса.

Что касается горожан, то такой режим работы поддерживает 51 процент петербуржец. Причем, больше за это выступают женщины. Горожане считают, что за четыре дня они могут выполнить тот же объем работы. При этом, 23 процента опрошенных считают это нереальным.