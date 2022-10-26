МЧС предупредило о густом тумане в Ленобласти 26 октября

МЧС предупредило о тумане в Ленобласти 26 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о надвигающемся тумане. Регион окутает непроглядная дымка утром 26 октября 2022 года, ближе к полудню. Видимость на улицах окажется менее 500 метров, поэтому особо внимательными на дорогах надо быть автомобилистам.

- В ближайшие 1-2 часа местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее, - сообщили в 10 часов утра в пресс-службе МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во время тумана всем местным жителям нужно быть осторожнее и внимательнее, так как из-за дымки сложнее рассчитать расстояние, а также многое можно не заметить. Водителям рекомендуется снижать скорость движение автомобилей и ехать не быстрее половины показателя расстояния видимости.