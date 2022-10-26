22-летнего парня убили на глазах сестры у кафе в Купчино

У кафе в Купчино зарезали 22-летнего парня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодой мужчина погиб на глазах своей сестры в Купчино. Трагедия произошла в ночь на 25 октября у кафе на Купчинской улице. Женщина вызвала полицию и сообщила что на ее брата напал неизвестный с ножом.

- Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы обнаружен труп мужчины 2000 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Судмедэксперты установили, что смертельным оказался единственный удар ножом в грудь. И пока одни оперативники работали на месте трагедии, другие искали нападавшего. Вскоре он был задержан неподалеку.

39-летний подозреваемый пояснил, что у него произошел конфликт с убитым. И, в ходе ссоры, произошло убийство.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.