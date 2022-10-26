Парня из Петербурга задержали за развращение малолетней девочки

Молодой петербуржец предлагал секс малолетке из Чувашии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого человека, который развращал малолетнюю девочку. 19-летнего парня поймали 24 октября в Выборгском районе города. Соблазнять девочку он начал еще зимой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 1 июля в полицию города Чебоксары обратилась женщина. Она рассказала, что с февраля по июль неизвестный мужчина ведет сексуальную переписку с ее 15-летней дочерью. Мужчина писал разные похабные вещи, а также предлагал девочке вступить с ним в половую связь, - рассказал источник.

Началось расследование, которое привело в Петербург. Подозреваемого задержали у дома 23 по проспекту Энгельса. Известно, что парень не учится и не работает.

По факту следственный комитет возбудил уголовное дело о развратных действиях. Юноше избрана мера пресечения - подписка о невыезде.