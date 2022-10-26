Массовое ДТП из пяти машин собрало пробку на Таллинском шоссе

На мокром Тадлинском шоссе столкнулись пять машин. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром в среду на Таллинском шоссе. При подъезде к Красному Селу столкнулись пять автомобилей. В «замесе по словам водителей поучаствовали четыре легковушки и грузовик.

- Замес из пяти машин на Таллинском шоссе и сопутствующая мегапробка, - сообщали участники аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Среди побитых машин оказалась черная иномарка с номерами Краснодарского края. Вероятно гость с Юга не успел приспособиться к мокрой и холодной петербургской дороге. Серьезнее всего пострадал маленький «Дэу Матиз», которому снесло всю левую часть кузова и отбросило в правую полосу.

Несмотря на массовость, предварительно, люди в аварии не пострадали. По состоянию на 11 утра пробка рассосалась. Причины и обстоятельства аварии установят дознаватели Госавтоинспекции.