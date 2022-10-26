Подростки с пневматическим пистолетом ограбили школьника в Петербурге

Ученика седьмого класса ограбили на проспекте Стачек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали четверых старшеклассников, которых подозревают в разбойном нападении на школьника. Вечером 20 октября у заброшенного дома на проспекте Стачек они пристали к ученику седьмого класса и угрозами заставили его перевести на указанный счет 1,5 тысячи рублей через мобильное приложение банка.

- В полицию поступило сообщение от женщины о том, что на проспекте Стачек неизвестные напали на ее сына с предметом похожим на пистолет, - отмечает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка начали поиск подозреваемых и вскоре нашли и задержали четверых школьников: учащихся 8, 9 и 10 классов. По версии правоохранительных органов, старшеклассники стреляли из пневматического пистолета по банкам, когда им на глаза попался проходивший на свою беду мимо мальчик.

Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело о разбое, статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые отпущены под обязательство о явке.