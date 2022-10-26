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Происшествия26 октября 2022 8:31

Подростки с пневматическим пистолетом ограбили школьника в Петербурге

Семиклассника угрозами заставили перевести 1,5 тысячи рублей через мобильное приложение банка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ученика седьмого класса ограбили на проспекте Стачек.

Ученика седьмого класса ограбили на проспекте Стачек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали четверых старшеклассников, которых подозревают в разбойном нападении на школьника. Вечером 20 октября у заброшенного дома на проспекте Стачек они пристали к ученику седьмого класса и угрозами заставили его перевести на указанный счет 1,5 тысячи рублей через мобильное приложение банка.

- В полицию поступило сообщение от женщины о том, что на проспекте Стачек неизвестные напали на ее сына с предметом похожим на пистолет, - отмечает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка начали поиск подозреваемых и вскоре нашли и задержали четверых школьников: учащихся 8, 9 и 10 классов. По версии правоохранительных органов, старшеклассники стреляли из пневматического пистолета по банкам, когда им на глаза попался проходивший на свою беду мимо мальчик.

Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело о разбое, статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые отпущены под обязательство о явке.