Власти Петербурга потратят более 18 млрд рублей на поэтапный переход на новую систему уборки снега

Бюджет Петербурга профинансирует поэтапный переход на новую систему уборки снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили ввести новую систему уборки снега в городе. Последние снежные зимы показали, что нынешняя схема не очень эффективна, так как горожане постоянно жаловались на завалы снега. Переход на новую систему начнется поэтапно уже этой зимой. На это планируется потратить 15,2 миллиарда рублей. Об этом 26 октября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов.

- Для содержания внутриквартальных территорий предоставим им на три года 15,2 млрд рублей. Из этой суммы на 4 млрд 300 млн рублей в текущем году уже закуплены 1160 единиц уборочной техники. В следующем году для выполнения районными жилищными агентствами новых функций по уборке запланировали 10 млрд 900 млн рублей, - рассказал градоначальник.

На второй этап, который продлится три года, предусмотрено еще почти 13,5 млрд рублей. Тогда на прямое государственное регулирование начнут переходить дорожные службы.

Однако губернатор надеется, что полноценный переход произойдет в течение 2-3 лет.