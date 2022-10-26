На АЗС сети «Газпромнефть» в Москве и Санкт-Петербурге открыли новые бесконтактные автомойки. Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть».

Новые три автоматизированные мойки открыты на АЗС «Газпромнефть» в Москве и Санкт-Петербурге.

Оборудование работает бесконтактно, обладает функцией автоматического распознавания типов кузова и габаритов автомобиля, имеет многоступенчатую систему подачи моющих средств под высоким давлением, что сохраняет лакокрасочное покрытие. Системы очистки обеспечивают отсутствие разводов.

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть».

Автомобилистам доступны 3 режима мойки: экспресс, стандарт, премиум. Время мойки занимает от 7 до 14 минут в зависимости от выбранного режима. Увеличенные габариты оборудования подойдут для транспорта до 4,2 м в ширину, до 8 м в длину. Эффективно подобранные средства очистки и мощный компрессор для подачи воды позволяют отмывать даже сильно загрязнённые автомобили.

Оплатить услугу можно не выходя из автомобиля на терминале, расположенном у въезда на автомойку. К оплате принимаются банковские и клиентские карты. Клиентскую карту можно приобрести в терминале, при её пополнении начисляется 10% от вносимой суммы.

Новые три автоматизированные бесконтактные мойки работают на АЗС «Газпромнефть» по адресам: Москва, ул. Поляны, 2; Санкт-Петербург, Камышовая, 21 и Карпатская, 15.