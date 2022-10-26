Шесть новых МФЦ откроются в Петербурге в 2023 году

В 2023 году Петербург откроет 6 новых МФЦ и сократит среднее время ожидания заявителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в 2023 году собираются открыть еще шесть новых МФЦ. Об этом 26 октября 2022 года рассказал губернатор города Александр Беглов во время доклада к первому чтению бюджета города на 2023-2025 годы.

- Развитие мегаполиса во многом определяется комфортом взаимодействия жителей с органами власти, - подчеркнул градоначальник.

Беглов отметил, что открытие многофункциональных центров необходимо для обслуживания население. Новые МФЦ позволят сократить среднее время ожидания для жителей до 2 минут.

На данный момент в Петербурге работают 69 стационарных МФЦ и 13 мобильных центров. В этом году всего будет открыто семь новых центров на 153 окна. Для реализации проекта в трехлетнем бюджете запланировано 15,5 миллиардов рублей.