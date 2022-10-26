Тушение пожара на складе в Металлострое в Петербурге продолжается больше 12 часов

На месте пожара в поселке Металлострой продолжаются работы по проливке​ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге спасатели уже более 12 часов борются с пожаром на складе в поселке Металлострой. Возгорание произошло в девятом часу вечера 25 октября 2022 года. Пламя очень быстро распространилось, поэтому уровень пожара был повышен до №3. На месте работают 160 спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Спасателям приходилось работать с риском для собственной жизни ввиду угрозы обрушения конструкций и угрозы взрыва склада с емкостями ЛВЖ, непосредственно примыкающего к горящему строению. Стремительному распространению огня способствовала высокая горючая загрузка складского помещения и позднее сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС.

Когда спасатели прибыли на место уже горело более 1 тысяч квадратных метров. В пик пожар охватил 12 тысяч "квадратов".

На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет. Продолжается проливка.